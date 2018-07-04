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Шарапова прокомментировала свое сенсационное поражение на старте Уимблдона-2018
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Шарапова прокомментировала свое сенсационное поражение на старте Уимблдона-2018 

Vprognoze.ru 4 июля 2018
Фото: Vprognoze.ru
Мария Шарапова прокомментировала свое сенсационное поражение в первом круге Уимблдна-2018. Напомним, на старте турнира Шарапова уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. «Виталия совершала свои удары свободно, она действовала невероятно агрессивно. Я же слишком много оборонялась, но должна была играть по-другому. Виталия хотела одержать победу и сделала это. У меня было несколько шансов в этой встрече. Несмотря на то, что мне не удалось показать свою лучшую игру, я открыла несколько дверей и была в нескольких очках от победы. Я пыталась играть так же в третьей партии. Бывает, что ты оказываешься в выигрышном положении, но в итоге не можешь победить. Сегодня случилось именно так. Если я оказывают в тяжелом положении, когда не показываю свой лучший теннис, я все равно могу изменить ситуацию. В первом круге »Ролан Гаррос» я проигрывала 0:3, но воспользовалась своим шансом и прошла дальше. Потом я провела отличную игру с Каролиной Плишковой. Все эти формулы можно проработать. Я просыпаюсь и готова выйти на корт, готова работать. Это самое главное для меня», — сказала Шарапова.
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