Неизвестная русская красотка, выбившая Шарапову с Уимблдона. У нее трудная судьба и огненные фото

Шарапова в первом же матче проиграла 132-й ракетке мира — другой россиянке, Виталии Дьяченко . А ведь после успешного выступления на Ролан Гарросе Мария расчитывала продолжить свое внушительное возвращение и на Уимблдоне. Кто же та загадочная русская красавица, что остановила ее уже в стартовом раунде?

Вы вряд ли слышали о ней, хотя Виталия не намного младше Шараповой — ей через месяц исполнится 28 лет. Дебютировала на турнирах ITF она еще в 2007 году, но ее теннисная карьера состояла из одних испытаний.

С юности Дьяченко подвержена травма. Из-за этого она не блистала на юниорских турнирах, а потом провела на больничном значительную часть своей уже взрослой профессиональной карьеры. Два восстановления после травм общей продолжительностью в 4 года — такое сломило бы кого угодно, но не Виталию.

Разве можно в этой жизнерадостной девушке распознать теннисистку с такой жесткой спортивной биографией?

Самый удачный и самый здоровый период в карьере россиянки пришелся на 2011 год. Тогда она сумела выиграть свой первый турнир WTA и неплохо выступала в паре с Еленой Весниной . Увы, травма мениска на Кубке Кремля прервал взлет Дьяченко.

После долгого восстановления в 2014 году Виталия поднялась на рекордное для себя 108-е место в итоговом рейтинге WTA.

Дважды в своей карьере Дьяченко добиралась до второго круга на турнирах Большого шлема. Последний раз — в 2015-м на Ролан Гаррос . Угадаете, кому она проиграла в Париже? Конечно, Марии Шараповой

В том же году Виталия мелькнула и в женской сборной России. Увы, разово. Она поучаствовала в разгроме Польши в паре с Анастасией Павлюченко.

И вот сейчас новый подъем Дьяченко и первый в жизни выход во второй круг Уимблдона. Ее настойчивости можно только поразиться.

В принципе, мне и родители говорили: «Подумай, как лучше, потому что совсем ломать ноги до конца — это тяжело будет восстанавливаться и вообще жить нормально». Я просто не знала, что делать. Мне очень хотелось играть. Было очень обидно начать карьеру, подобраться к топ-100 вплотную в 18 лет и пропасть с радаров. Виталия Дьяченко

Кстати, спортивный характер Виталии еще и в том, что она обожает не только участвовать, но и болеть. Ее можно было встретить на трибунах на матчах футбольного «Монако» и хоккейного СКА. А на днях она от души топила за сборную России в игре с испанцами.

Дьяченко уже называли новым секс-символом российского тенниса. Она действительно очаровательна.

Остается пожелать Виталии продолжить жечь на корте после победы над Марией Шараповой. И оставить травмы в прошлом.