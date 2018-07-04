Ещё
Неизвестная русская красотка, выбившая Шарапову с Уимблдона. У нее трудная судьба и огненные фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неизвестная русская красотка, выбившая Шарапову с Уимблдона. У нее трудная судьба и огненные фото 

SPORT24.ru 4 июля 2018
Фото: SPORT24.ru
Шарапова в первом же матче проиграла 132-й ракетке мира — другой россиянке, Виталии Дьяченко. А ведь после успешного выступления на Ролан Гарросе Мария расчитывала продолжить свое внушительное возвращение и на Уимблдоне. Кто же та загадочная русская красавица, что остановила ее уже в стартовом раунде?
Вы вряд ли слышали о ней, хотя Виталия не намного младше Шараповой — ей через месяц исполнится 28 лет. Дебютировала на турнирах ITF она еще в 2007 году, но ее теннисная карьера состояла из одних испытаний.
С юности Дьяченко подвержена травма. Из-за этого она не блистала на юниорских турнирах, а потом провела на больничном значительную часть своей уже взрослой профессиональной карьеры. Два восстановления после травм общей продолжительностью в 4 года — такое сломило бы кого угодно, но не Виталию.
Разве можно в этой жизнерадостной девушке распознать теннисистку с такой жесткой спортивной биографией?
Самый удачный и самый здоровый период в карьере россиянки пришелся на 2011 год. Тогда она сумела выиграть свой первый турнир WTA и неплохо выступала в паре с Еленой Весниной. Увы, травма мениска на Кубке Кремля прервал взлет Дьяченко.
После долгого восстановления в 2014 году Виталия поднялась на рекордное для себя 108-е место в итоговом рейтинге WTA.
Дважды в своей карьере Дьяченко добиралась до второго круга на турнирах Большого шлема. Последний раз — в 2015-м на Ролан Гаррос. Угадаете, кому она проиграла в Париже? Конечно, Марии Шараповой.
В том же году Виталия мелькнула и в женской сборной России. Увы, разово. Она поучаствовала в разгроме Польши в паре с Анастасией Павлюченко.
И вот сейчас новый подъем Дьяченко и первый в жизни выход во второй круг Уимблдона. Ее настойчивости можно только поразиться.
В принципе, мне и родители говорили: «Подумай, как лучше, потому что совсем ломать ноги до конца — это тяжело будет восстанавливаться и вообще жить нормально». Я просто не знала, что делать. Мне очень хотелось играть. Было очень обидно начать карьеру, подобраться к топ-100 вплотную в 18 лет и пропасть с радаров. Виталия Дьяченко
Кстати, спортивный характер Виталии еще и в том, что она обожает не только участвовать, но и болеть. Ее можно было встретить на трибунах на матчах футбольного «Монако» и хоккейного СКА. А на днях она от души топила за сборную России в игре с испанцами.
Дьяченко уже называли новым секс-символом российского тенниса. Она действительно очаровательна.
Остается пожелать Виталии продолжить жечь на корте после победы над Марией Шараповой. И оставить травмы в прошлом.
SPORT24.ru: последние новости
19 матчей Уимблдона перенесли с 4 на 5 июля из-за дождя Виландер: Я не считаю Шарапову фаворитом Уимблдона, но она может победить» Блинкова вышла во второй круг Уимблдона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия призвала лишить США спортивных игр173
Назван главный козырь российской сборной77
FIFA наказала защитника сборной РФ29
Хорватские СМИ унизили сборную РФ5
Назван счет в матче Россия-Хорватия4
Видео
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Россия призвала лишить США спортивных игр
Летние виды спорта
05:36
Аршавин поставил Россию на последнее место
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:25
Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:01
FIFA наказала защитника сборной РФ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение