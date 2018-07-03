Елена Веснина и Дарья Касаткина сыграют на теннисном турнире WTA в Москве

В борьбу за главный титул и призовой фонд соревнований, который в этом году составит $750 000, вступят такие теннисные звезды, как первый номер российской сборной Дарья Касаткина (14 место в рейтинге WTA), российская теннисистка Елена Веснина (Олимпийская чемпионка Рио и первая ракетка мира в парном разряде), немка Юлия Гёргес, латвийская теннисистка Анастасия Севастова, француженка Ализе Корне и россиянка Наталья Вихлянцева.

Турнир будет проходить в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча, где главным элементом будет являться центральный корт вместимостью до 2500 тысяч зрителей. Основной задачей для организаторов при обустройстве территории объекта является создание удобной инфраструктуры, где гостям и участникам было бы комфортно проводить все игровые дни.

До начала турнира осталось 18 дней

Соревнования организованы в новом для России формате летнего спортивного праздника для всей семьи. Помимо матчей на трех игровых кортах, зрителей ждет насыщенная развлекательная программа и активности для взрослых и детей. На часть из них уже открыта регистрация на официальном сайте турнира.

В первый игровой день состоится детская пресс-конференция, где у маленьких любителей тенниса будет возможность задать любой интересующий их вопрос в адрес заявленных участниц. А 25 июля после четвертого матча на центральной арене пройдет «Детский день». В рамках него будет организован мастер-класс и автограф-сессия. Также маленьких гостей ждут аквагримерные станции, батуты и многое другое. Проход на территорию в этот день для детей будет бесплатным. Насыщенную программу дня продолжит пикник журнала OK!, на котором главный редактор проведет беседу с аудиторией.

Дополнительную информацию о билетах, турнире и свежих новостях можно найти на официальном сайте турнира.