Мугуруса на смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне, проиграв Ван Эйтванк

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне-2018. Во втором круге 24-летняя уроженка Каракаса, занимающая третье место в рейтинге WТА, уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:5, 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. 24-летняя представительница Бельгии реализовала 7 брейк-пойнтов из 11, проиграв 4 гейма на своей подаче.