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Мугуруса на смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне, проиграв Ван Эйтванк
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Мугуруса на смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне, проиграв Ван Эйтванк 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне-2018. Во втором круге 24-летняя уроженка Каракаса, занимающая третье место в рейтинге WТА, уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:5, 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. 24-летняя представительница Бельгии реализовала 7 брейк-пойнтов из 11, проиграв 4 гейма на своей подаче.
В третьем круге Ван Эйтванк, которая располагается на 47-й позиции в женском рейтинг-листе, встретится с эстонкой Анетт Контавейт (28).
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