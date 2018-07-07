Барти выбьет Касаткину в третьем круге Уимблдона, уверены эксперты

Согласно котировкам, у Барти больше шансов на победу в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 2.55, победа с форой «+3,5» гейма — 1.80. Если Барти сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.50. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.91. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.