Барти выбьет Касаткину в третьем круге Уимблдона, уверены эксперты 

Россиянка Дарья Касаткина (14) во втором круге Уимблдона победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:2, 6:3. За выход в четвёртый круг Дарья 7 июля поспорит с австралийкой Эшли Барти (17).
Согласно котировкам, у Барти больше шансов на победу в этом матче. Победа Касаткиной оценивается коэффициентом 2.55, победа с форой «+3,5» гейма — 1.80. Если Барти сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.50. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.91. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.40.