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Дьяченко: «Остапенко играет в похожий с Шараповой теннис, такие же скорости»
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Дьяченко: «Остапенко играет в похожий с Шараповой теннис, такие же скорости» 

SPORT24.ru 1 час назад
Виталия Дьяченко поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в третий круг Уимблдона и ожиданиями от игры с Еленой Остапенко из Латвии.
Дьяченко, выбившая на старте Уимблдона свою известную соотечественницу Марию Шарапову, вышла в третий круг турнира, в двух сетах обыграв представительницу США Софью Кенин — 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
«Абсолютно другой ритм, абсолютно другая игра. Приходилось перестраиваться, особенно в самом начале матча. И не знала, хватит ли сил. Но полегче игралось.
После матча с Шараповой я даже не прочитала, что мне написали. Не успеваю — разряжается телефон быстро. За 2-3 недели до Уимблдона я вообще удалила свой инстаграм, потому что он мне очень мешал и негативно на мне сказывался.
Матч с Остапенко? Она играет в похожий с Шараповой теннис, такие же скорости», — цитирует россиянку ”Евроспорт”.
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