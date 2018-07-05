Дьяченко: «Остапенко играет в похожий с Шараповой теннис, такие же скорости»

Виталия Дьяченко поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в третий круг Уимблдона и ожиданиями от игры с Еленой Остапенко из Латвии.

Дьяченко, выбившая на старте Уимблдона свою известную соотечественницу Марию Шарапову , вышла в третий круг турнира, в двух сетах обыграв представительницу США Софью Кенин — 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

«Абсолютно другой ритм, абсолютно другая игра. Приходилось перестраиваться, особенно в самом начале матча. И не знала, хватит ли сил. Но полегче игралось.

После матча с Шараповой я даже не прочитала, что мне написали. Не успеваю — разряжается телефон быстро. За 2-3 недели до Уимблдона я вообще удалила свой инстаграм, потому что он мне очень мешал и негативно на мне сказывался.