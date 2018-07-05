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Дьяченко: полегче мне сегодня игралось, чем с Шараповой
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Дьяченко: полегче мне сегодня игралось, чем с Шараповой 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Виталия Дьяченко, обыгравшая во втором круге Уимблдона американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1, сравнила эту встречу с поединком первого круга, в котором она одолела свою соотечественницу Марию Шарапову. Теннисистка поделилась также ожиданиями от игры с Еленой Остапенко из Латвии и рассказала о своём отношении к социальным сетям.
«Абсолютно другой ритм, абсолютно другая игра. Конечно же приходилось перестраиваться, особенно в самом начале матча. И не знала, хватит ли мне сил. Но полегче мне сегодня игралось.
После матча с Шараповой я даже не прочитала, что мне написали. Не успеваю — разряжается телефон быстро. За 2-3 недели до Уимблдона я вообще удалила свой «инстаграм», потому что он мне очень мешал и негативно на мне сказывался. Но когда я вышла в основную сетку, то решила его восстановить, и сейчас много людей там пишут, он постоянно разрывается.
Матч с Остапенко? Она играет в похожий с Шараповой теннис, такие же скорости», — сказала Дьяченко.
Видео доступно на «Чемпионате».
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