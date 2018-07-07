Ещё
33 эйса помогли Хачанову выйти в 1/8 финала Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

33 эйса помогли Хачанову выйти в 1/8 финала Уимблдона 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга соревнований Хачанов в пяти партиях обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1. Матч продолжался 2 часа 56 минут. Хачанов 33 раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Тиафо 11 эйсов, 10 ошибок на подаче и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Хачанов сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Новак Джокович (Сербия, 12).
Чемпионат.com: последние новости
Потапова взяла всего один гейм у Ястремской в финале турнира ITF в Риме Шарапова: матч был в моих руках, просто я сама его не взяла Карловский завоевал титул на турнире ITF в США
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Английские фанаты разнесли IKEA78
Федун назвал главное разочарование в сборной66
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ50
Слепаков извинился за насмешки над сборной России182
Уткин посочувствовал Виде68
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение