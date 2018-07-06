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Надаль: «Кукушкин играет очень хорошо на траве, матч получился непростым»
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Надаль: «Кукушкин играет очень хорошо на траве, матч получился непростым» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Рафаэль Надаль прокомментировал свою игру во втором круге Уимблдона. Надаль вышел в третий круг Уимблдона. Во втором раунде соревнований испанец в трех сетах победил представителя Казахстана Михаила Кукушкина. Для победы второму сеяному понадобилось 2 часа 26 минут. Следующим соперником Надаля станет австралиец Алекс де Минаур. Надаль также поделился ожиданиями от предстоящего матча.
«Михаил играет очень хорошо на траве, всегда возвращает мяч очень низко, что затрудняет игру. Матч получился непростым, но для меня главное, что я сыграл лучше, чем в первом круге. Хорошо, что удалось выиграть в трех партиях, но главное — показывать максимум.
Что касается де Минура, то он молодой и очень талантливый игрок. Он опасный соперник, так что это будет отличный вызов для меня», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.
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