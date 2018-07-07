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Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона
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Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
В третьем круге Надаль обыграл молодого теннисиста из Австралии Алекса де Минора — 6:1, 6:2, 6:4.
За выход в четвертьфинал Надаль сразится с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия).
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