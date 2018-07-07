Се Шувэй не пустила Халеп в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдона. Во встрече третьего раунда соревнований Халеп в трёх партиях уступила китаянке Се Шувэй со счётом 6:3, 4:6, 5:7. Матч продолжался 2 часа 20 минут. Халеп 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 23 брейк-пойнтов. На счету Се Шувэй 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 и 3 ошибки на подаче.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Се Шувэй сыграет с победительницей встречи Доминика Цибулкова (Словакия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15).