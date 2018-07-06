Ещё
Симона Халеп: «Даже если у меня будет болеть все тело из-за игры на траве, я к этому привыкну»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Симона Халеп: «Даже если у меня будет болеть все тело из-за игры на траве, я к этому привыкну» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Первая ракетка мира Симона Халеп отметила, что постепенно привыкает к игре на травяном корте. Ранее румынка переиграла китайскую теннисистку Чжэн Сайсай (7:5, 6:0) во втором круге Уимблдона.
— Я по-настоящему верю, что могу вернуться в игру, если буду сохранять концентрацию. По ходу первого сета я стала лучше открывать корт и чаще выходила к сетке. Во втором сете я заиграла гораздо лучше, — приводит официальный сайт тура слова Халеп. — Я расслаблена. Конечно, играть на траве нелегко. Я не провела ни одного официального матча на этом покрытии до Уимблдона, но шаг за шагом начинаю чувствовать свою игру. Даже если у меня будет болеть все тело из-за игры на траве, это нормально. Я к этому привыкну. Каждый матч на траве очень важен. Я могу смело заявить, что у меня есть шансы на завоевание титула. Но концентрироваться на этом не хотелось бы. Я двигаюсь вперед матч за матчем. Если я смогу дойти до конца, это будет большим испытанием.
В третье раунде турнира первая ракетка мира сойдется с Се Шувэй, которая в своем матче второго круга была сильнее Лары Арруабаррены (6:3, 6:3). Матч состоится 7 июля.
Спорт-Экспресс: последние новости
Екатерина Макарова: "В конце матча с Испанией визжали и орали. Было здорово!" Шарапова выступит на турнире в Тяньцзине Новак Джоковоич: "Моя подача работает просто отлично"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»506
Украинцы выгнали болевшего за Россию вратаря33
«Зенит» спародировал симуляции Неймара7
Тарасов остался без работы44
Футболист российского клуба попался на допинге1
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение