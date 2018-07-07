Ещё
Хачанов: помнил матч Иснера с Маю и надеялся, что у меня такого не будет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хачанов: помнил матч Иснера с Маю и надеялся, что у меня такого не будет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Карен Хачанов признался, что вспоминал о самом длинном матче в истории тенниса между Джоном Иснером и Николя Маю, когда выходил на поединок второго круга Уимблдона с киприотом Маркосом Багдатисом на 18-й корт.
«Вспоминал матч Иснера и Маю, помнил, как смотрел его и надеялся, что у меня такого не будет. Но поединок в любом случае получился тяжёлым. Я вёл 2:0 по сетам, но в третьем сете Маркос очень хорошо сыграл в одном моменте, когда сделал брейк. Потом удержал свою подачу и взял третью партию. А в четвёртом сете начались качели, этим турниры «Большого шлема» и отличаются, что тут сильно нервничаешь. Рад, что смог удержать победу, и теперь буду готовиться к следующему кругу», — сказал Хачанов в эфире Eurosport.
Чемпионат.com: последние новости
Макарова и Звонарёва уступили во втором круге Уимблдона в парном разряде Барти выбьет Касаткину в третьем круге Уимблдона, уверены эксперты Младенович — Серена Уильямс: котировки на матч третьего круга Уимблдона
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сочи уходит под воду перед историческим матчем сборной России80
Лучший матч чемпионата мира. Такого уже не будет6
«Стереотипы о России разбились вдребезги»26
«Теперь Россия может победить кого угодно»10
Бразильцы тяжело переживают поражение29
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Граффити Черчесова в Питере хотели удалить. Почему?
Футбол Статьи
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение