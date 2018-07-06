Карен Хачанов: «Матч с Багдатисом получился тяжелым. Дальше — больше»

Россиянин Карен Хачанов после победы над киприотом Маркосом Багдатисом во втором круге Уимблдона признался, что матч получился тяжелым. Также он надеется, что дальше будет лучше.

— Когда выходил на 18-й корт вспоминал, что на этом корте играли Изнер и Маю, — цитирует Eurosport Хачанова. — Надеялся, что у меня такого не будет. Матч получился тяжелым. Вел 2-0 по сетам. Третий сет взял соперник, а в четвертом начались «качели». В этом и разница «Большого шлема». Я очень рад, что в итоге смог выиграть. Буду готовиться к следующему матчу.

— Как отыграть 5 брейк-поинтов 5-ю эйсами?

— Это непросто. Когда у соперника брейк-поинт, хочешь, чтобы мяч не возвращался. Настраивался, чтобы подавать хорошо. Дальше — больше.

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона