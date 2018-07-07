Согласно котировкам, Хачанов выиграет у американца Тиафо в 3-м круге Уимблдона 

Россиянин Карен Хачанов во втором круге Уимблдона переиграл киприота Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. В третьем круге соперником Хачанова 7 июля станет американец Фрэнсис Тиафо.
Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Тиафо оценивается коэффициентом 2.35, победа с форой «+2,5» гейма — 1.87. Если Карен Хачанов сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.57. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.83. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.20.