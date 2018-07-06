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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу на Уимблдоне
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу на Уимблдоне 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Теперь Дарья поспорит за выход в четвертый раунд с австралийкой Эшли Барти
Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина продолжила свое выступление на Уимблдонском турнире в Лондоне.
— Спортсменка одержала уверенную победу над соперницей из Казахстана Юлией Путинцевой. Касаткиной хватило двух партий. Итоговый счет встречи — 6:2, 6:3, — сообщили на официальном сайте турнира.
На старте престижного турнира Дарья также переиграла в двух сетах хорватку Яну Фетт — 6:2, 7:5.
За выход в четвертый раунд россиянка поспорит с австралийкой Эшли Барти. Матч состоится в субботу, 7 июля.
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