Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу на Уимблдоне

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина продолжила свое выступление на Уимблдонском турнире в Лондоне.

— Спортсменка одержала уверенную победу над соперницей из Казахстана Юлией Путинцевой . Касаткиной хватило двух партий. Итоговый счет встречи — 6:2, 6:3, — сообщили на официальном сайте турнира.

На старте престижного турнира Дарья также переиграла в двух сетах хорватку Яну Фетт — 6:2, 7:5.

За выход в четвертый раунд россиянка поспорит с австралийкой Эшли Барти. Матч состоится в субботу, 7 июля.