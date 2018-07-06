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4 российские пары вышли в основной раунд женских соревнований в «Волей Граде»
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4 российские пары вышли в основной раунд женских соревнований в «Волей Граде» 

Чемпионат.com 1 час назад
В «Волей Граде» под Анапой стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». В финале квалификации россиянки Анастасия Барсук и Екатерина Сырцева победили Алёну Чугайнову и Дану Шингиссову из Казахстана со счётом 2:0 (21:11, 21:13).
Россиянки Александра Ганенко и Анастасия Фролова обыграли своих соотечественниц Елизавету Новикову и Ксению Суховерхову со счётом 2:1 (14:21, 21:16, 15:8).
Елена Свиридова и Ирина Фролова победили Дану Рубилко и Кристину Жук из Казахстана со счётом 2:0 (21:9, 21:8). Елизавета Зайончковская и Дарья Рудых оказались сильнее японок Кейко Ураты и Маи Танаки со счётом 2:0 (21:18, 28:26).
Турнир завершится 8 июля.
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