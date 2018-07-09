Букмекеры оценили шансы Хачанова в матче 1/8 финала Уимблдона с Джоковичем

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, в пяти партиях обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:1. За выход в четвертьфинал Уимблдона Хачанов 9 июля сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия, 12).

Согласно котировкам, у россиянина меньше шансов на победу в этом матче. Победа Хачанова оценивается коэффициентом 5.75, победа с форой «+5,5» гейма — 2.05. Если Джокович сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.13. На то, что он отыграет фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.70. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пятый сет, принимаются за 5.25.