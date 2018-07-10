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Хачанов признал справедливость поражения
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Хачанов признал справедливость поражения от Джоковича на Уимблдоне 

ТАСС 18 минут назад
Фото: EPA
Российский теннисист Карен Хачанов считает, что Новак Джокович заслуженно победил его в четвертом круге Уимблдона, серб был лучше во всех элементах игры. Слова Хачанова приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.
В понедельник Джокович (12-й номер посева) обыграл Хачанова в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:2.
"Джокович был слишком хорош сегодня. У него находился ответ на все мои действия. Конечно, я должен был делать некоторые элементы лучше, например подавать. Он возвращал все мячи, мне казалось, абсолютно все мячи возвращались на мою половину корта, — сказал Хачанов.
В четвертьфинале Джокович встретится с японцем Кэем Нисикори (24).
Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн). Хачанов был последним представителем России в мужском одиночном турнире.
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