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Новак Джокович: «Моя подача работает просто отлично»
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Новак Джокович: «Моя подача работает просто отлично» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что доволен своей игрой в матче второго круга Уимблдона против аргентинца Орасио Себальоса (6:1, 6:2, 6:3).
— Я очень доволен той игрой, которую продемонстрировал. Думаю, моя подача работает просто отлично, — приводит официальный сайт АТР слова Джоковича. — Минимум 10 эйсов в травяных матчах позволяют мне немного расслабиться в других компонентах игры.
В следующем круге серб сыграет против британца Кайла Эдмунда, который ранее также в трех сетах был сильнее американца Брэдли Клана (6:4, 7:6, 6:2). Матч Джоковича и Эдмунда состоится 7 июля.
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