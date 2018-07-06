Новак Джокович: «Моя подача работает просто отлично»

— Я очень доволен той игрой, которую продемонстрировал. Думаю, моя подача работает просто отлично, — приводит официальный сайт АТР слова Джоковича. — Минимум 10 эйсов в травяных матчах позволяют мне немного расслабиться в других компонентах игры.

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