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В четвертом круге Уимблдона Хачанов сыграет с Джоковичем
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В четвертом круге Уимблдона Хачанов сыграет с Джоковичем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Российский теннисист Карен Хачанов встретится с с сербом Новаком Джоковичем в четвертом круге Уимблдона. Об этом сообщает газета «Известия».
Джокович обыграл британца Кайла Эдмунда со счетом 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.
На счету сербского спортсмена 18 подач навылет, две двойные ошибки и четыре использованных брейк-пойнта из 17.
Эдмунд совершил 11 эйсов, допустил четыре двойные и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг Кайл Эдмунд (Великобритания) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 3:6, 2:6, 4:6  Ранее Хачанов одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тьяфу.
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