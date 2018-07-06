Уимблдон. Игроки «посева» Конта и Чилич зачехлили ракетки 

На третьем в сезоне турнире теннисного «Большого шлема», который проходит в пригороде Лондона Уимблдоне, накануне завершились матчи второго круга. Не смогли пробиться в четвертый раунд состязаний «сеяные» британка Йоханна Конта и хорват Марин Чилич.
Конта, которая имела 22-й номер «посева», играла со словачкой Доминикой Цибулковой и уступила в двух сетах — 3:6, 4:6. В женской части сетки две другие «сеяные» теннисистки прошли дальше: Симона Халеп (Румыния, №1) выиграла у Сайсай Чжен (Китай) — 7:5, 6:0, а Елена Остапенко (Латвия, №12) — у Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 6:1, 6:3.
Третья ракетка Уимблдона Чилич долго бился с аргентинца Гидо Пелья и проиграл по итогам пяти партий — 6:3, 6:1, 4:6, 6:7, 5:7. Еще один представитель Аргентины Хуан-Мартин дель Потро (№5) были сильнее испанца Фелисиано Лопеса — 6:4, 6:1, 6:2.
Вторая ракетка турнир испанец Рафаэль Надаль выиграл у Михаила Кукушкина из Казахстана — 6:4, 6:3, 6:4. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович, который на нынешнем британском «Шлеме» «посеян» под номером №12, обыграл Орасио Себальоса (Аргентина) — 6:1, 6:2, 6:3.