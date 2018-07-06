Жительница Марьиной Рощи стала победительницей соревнований по дартсу в Беларуси

Жительница Марьиной Рощи завоевала золото в соревнованиях по дартсу, прошедших недавно в Беларуси. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра «Шире круг» Елена Цыганова.

— По результатам турнира Галина Полукарова стала победительницей соревнований по дартсу. Кроме того, в турнире по новусу, прошедшем здесь же, ей удалось занять второе место, — пояснила Цыганова.

Также она отметила, что Галина Полукарова является многократным призером и победителем многих соревнований, спартакиад и турниров различного уровня. (вт)