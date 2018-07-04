Принцессу Датскую низвергли. Макарова обыграла Каролину Возняцки

Даниил Медведев начал сезон с титула — первого в карьере (победил в Сиднее)! Затем забуксовал на вязком грунте. Затем переключился на траву — и тоже без особенных успехов (пять матчей — три проигранных). И тут — Уимблдон. И Борна Чорич в первом раунде. Тот самый, который неделю назад обыграл самого Федерера в финале в Галле!

Хорват слишком силен?

Пфф! Медведев смял его в трех сетах.

Год назад Даниил уже был автором сенсации на Уимблдоне, выбив из сетки Стэна Вавринку. Отметился еще скандалом с судьей. Бросанием монеток под ноги рефери (понятно, с каким смыслом). Обидным поражением от Рубена Бемельманса во втором круге. Но, в общем-то, запомнился. Теперь — решил запомниться опять. Сначала — уничтожил Чорича. Теперь — пробился в третий круг. Разве испанцы могут выигрывать на траве? Надаль — да. Фелисиано Лопес? Наверное. Но Гильермо Гарсия-Лопес? Серьезно? Он даже в рейтинге стоит всего лишь на две строчки выше Даниила (на 65-й против 67-й).

Нет, соперник — не ровня. Каких-то полтора часа — и Медведев уже в третьем круге. Впервые в карьере на «Больших шлемах». Судя по уровню игры россиянина — это для него не предел.

У россиян не ладится с Уимблдоном. У россиянок, в общем, тоже. Из всех «Больших шлемов» для наших спортсменов это — самый нелюбимый турнир. По крайней мере — в плане результатов. Даже Шарапова — хоть и брала здесь титул в 2004-м, с тех пор особых достижений не имела! Да, ладно, был еще один — проигранный — финал (в 2011-м — Петре Квитовой). Плюс несколько попаданий в восьмерку… В Париже, Нью-Йорке и Мельбурне Мария в целом выступала лучше. Об остальных и вспоминать не стоит.

На что рассчитывать теперь?

Тем более та же Шарапова впервые в собственной карьере на вышла во второй раунд Уимблдона (внезапно уступила Виталии Дьяченко). Но наши девушки решили все-таки отметиться!

В среду на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба в третий раунд пробилась Евгения Родина. Это пыталась сделать и Анна Блинкова — но уступила голландке Кики Бертенс. Следом попытку предприняла Екатерина Макарова. Которой пришлось встретиться аж со второй ракеткой мира (и чемпионкой Australian Open) — Каролиной Возняцки.

Принцесса датская взяла у россиянки шесть первых очных матчей. Это о многом говорит! Но именно последний — в прошлом году, в Париже — Возняцки Макаровой уступила. Интересно, это как-то сказалось на настрое датчанки на их новый матч?

Мы ждали триллера — его и получили. Макарова — без явных целей в одиночке, без привычной напарницы в паре (Елена Веснина снялась с турнира за две недели до его начала), без особых успехов в этом году, внезапно дала бой Каролине! Оставила за собой первый сет (6:4). Полностью провалилась во втором (1:6). Повела с брейком в третьем (3:1 и 5:2). Дала Каролине вернуться (5:5). Но только затем, чтобы расставить все точки над i!

Концовка у Каро не получилась.

Нет, не так.

Екатерина не дала Каро зайти в концовку!

Еще один брейк — и 7:5 в третьей партии. В пользу Макаровой!

Нам уже есть, за что запомнить этот Уимблдон.

УИМБЛДОН ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие — трава. Общий призовой фонд — 34 000 000 фунтов стерлингов.

Мужчины. Одиночный разряд. Второй круг

Медведев (Россия) — Гарсия-Лопес (Испания) — 6:3, 6:4, 6:2.

Женщины. Одиночный разряд. Второй круг

Макарова (Россия) — Возняцки (Дания, 2) — 6:4, 1:6, 7:5. Родина (Россия) — Кирстя (Румыния) — 1:6, 6:3, 6:3. Бертенс (Голландия, 20) — Блинкова (Россия) — 6:4, 6:0.

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По материалам: www.sovsport.ru