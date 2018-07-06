Уимблдон-2018: испанский теннисист Р. Надаль обыграл М. Кукушкина из Казахстана

Лондон, 6 июля / Синьхуа / — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.

Лондон, 6 июля /Синьхуа/ — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.

Лондон, 6 июля /Синьхуа/ — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.

Лондон, 6 июля /Синьхуа/ — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.

Лондон, 6 июля /Синьхуа/ — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.

Лондон, 6 июля /Синьхуа/ — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.

Лондон, 6 июля /Синьхуа/ — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.

Лондон, 6 июля /Синьхуа/ — В четверг испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге Уимблдона обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счетом 3:0 и вышел в следующий круг теннисного турнира 2018 года.