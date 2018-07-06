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СМИ: Теннисистка Путинцева оскорбила судью во время матча с Касаткиной
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СМИ: Теннисистка Путинцева оскорбила судью во время матча с Касаткиной 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева оскорбила судью на вышке во время матча второго круга Уимблдона против россиянки Дарьи Касаткиной (2:6, 3:6), сообщает Mundo Deportivo.
Путинцева получила замечание от судьи за то, что швырнула ракетку на корт после неудачного розыгрыша. В перерыве между геймами представительница Казахстана вступила с судьей в диалог на повышенных тонах и позволила себе оскорбление.
Напомним, ранее на Уимблдоне оскорбление тренера соперника позволил себе американец Джек Сок. За это он получил штраф в пять тысяч долларов.
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