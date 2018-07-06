Россиянка Родина вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира

ЛОНДОН, 6 июля. / ТАСС /. Россиянка Евгения Родина обыграла американку Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:4 в пользу 29-летней россиянки, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию. Киз был посеяна на турнире под 10-м номером. Ранее соперницы не играли между собой на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Родина улучшила свой результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды останавливалась на стадии второго раунда Открытого чемпионата США (2015-2017).