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Россиянка Родина вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира
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Россиянка Родина вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Евгения Родина обыграла американку Мэдисон Киз в третьем круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит в Лондоне.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:4 в пользу 29-летней россиянки, отобравшейся в основную сетку турнира через квалификацию. Киз был посеяна на турнире под 10-м номером. Ранее соперницы не играли между собой на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
В четвертом круге российская теннисистка сыграет с победительницей пары Серена Уильямс (США, 25) — Кристина Младенович (Франция).
Ранее Родина улучшила свой результат на турнирах серии Большого шлема. До этого она трижды останавливалась на стадии второго раунда Открытого чемпионата США (2015-2017).
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