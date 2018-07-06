Анжелик Кербер — Наоми Осака. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 июля

Немка пережила восхождение на вершину женского Тура, после чего началась глубокая яма, которая отбросила ее за пределы топ-20 мирового рейтинга. Но Анжелик удалось собраться и местами даже вернуть былую форму в этом году. В настоящий момент она является десятой ракеткой планеты, а на Уимблдоне ей достался 11-й номер посева.

В этом году ей удалось завоевать один титул в Сиднее, после чего она сразу дошла до полуфинала Australian Open, где не справилась с Симоной Халеп . Также в активе немки несколько четвертьфиналов и полуфиналов, в том числе четыре победы Анжелик одержала на « Ролан Гаррос », но в 1/4-й ее вновь остановила Халеп.

Все прогнозы на Уимблдон

Перед Уимблдоном Кербер плодотворно подготовилась на травяном покрытии в Истборне, обыграв Цибулкову, Коллинз и Касаткину, а в полуфинале сильнее была Возняцки.

Два года назад Анжелик выходила в финал Уимлдона и уступтла Серене Уильямс . В нынешнем розыгрыше ей удалось без особых проблем разобраться с Верой Звонаревой (7:5, 6:3), а уже во втором раунде взять сет у опытной немки смогла 18-летняя Клер Лю — 6:3, 2:6, 4:6.

В целом Кербер играет без спадов, однако трава не является ее любимым покрытием. На задней линии Анжелик действует очень уверенно, у нее есть целый арсенал ударов с форхенда.

Наоми Осака

Японка яляется 18-й ракеткой мира, аналогичный номер ей достался и в посеве Уимблдона.

Нынешний сезон однозначно стал прорывом для перспективной теннисистки, а в какой-то момент Мартина Навратилова даже сравнила ее с молодой Сереной и заверила болельщиков, что в будущем Наоми возьмет титул на турнире «Большого шлема».

Сенсацией стал титул на крупном турнире в Индиан-Уэллсе, где она победила Каролин Возняцки , первую ракетку мира Симону Халеп, а в финале разгромила Дарью Касаткину — 6:3, 6:2.

Далее у Осаки последовал спад, чему не стоит удивляться, учитывая молодость теннисистки. На «Ролан Гаррос» она добыла две победы, но затем проиграла Мэдисон Киз — 6:1, 7:6. Переход на траву произошел в Ноттингеме. Там японка вышла в полуфинал и уступила Эшли Барти (3:6, 4:6). Последним перед Уимблдоном стал турнир в Бирмингеме: победа над британкой Кэйти Бултер (6:1, 6:2) и отказ от продолжения поединка второго раунда из-за травмы живота.

Повреждение даже поставило под сомнение поездку теннисистки на Уимблдон, но в итоге она успела восстановиться. Стоит отметить, что Осака уже защитила очки за прошлогодний выход в третий круг, что пока является ее лучшим результатом в Лондоне. В первых двух матчах Осака очень уверенно прошла румынку Монику Никулеску (6:4, 6:1) и ту же британку Кэйти Бултер (6:3, 6:4).

Прогноз

Теннисистки встречались между собой трижды, все матчи прошли в прошлом году на харде. Две последние игры остались за Кербер.

Осака в последнее время играет неплохо, но против оппонентки такого уровня она проведет матч на траве в нынешнем сезоне впервые. Считаем, что немка заставит японку ошибаться и пройдет дальше. Ставим на победу Кербер с форой -3,5 гейма за 1,89.