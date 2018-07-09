Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 10 июля

Дарья Касаткина — впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.

После суперпонедельника на Уимблдоне впервые произойдёт разделение между одиночными сетками. По чётным дням недели теперь должны играть только женщины, а по нечётным — мужчины. Таким образом, во вторник в мужском одиночном разряде будет выходной, а в женском состоятся все четвертьфиналы. До этой стадии соревнования не дошла ни одна из теннисисток топ-10 посева, зато в строю номера 11, 12, 13 и 14 — Кербер, Остапенко, Гёргес и Касаткина. Причём Кербер и Касаткина сразятся между собой. Отметим, что Дарья осталась последней представительницей России в женской сетке. Другие пары составили Цибулкова — Остапенко (12), Бертенс (20) — Гёргес (13) и С. Уильямс (25/SR) — Джорджи. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Уимблдон. День 8-й. 10 июля, вторник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)

Мужчины. Сетка Женщины. 1/4 финала. Сетка

Centre Court

Дарья Касаткина (Россия, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 11) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 3-3 (Сидней, Доха-2017, Индиан-Уэллс-2018 — Монреаль-2016, Токио-2017, Истбурн-2018). Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: 3-й круг (2016) — титул (2016); « Ролан Гаррос »: 1/4 финала (2018) — 1/4 финала (2012, 2018); Уимблдон: 3-й круг (2016) — финал (2016); US Open: 4-й круг (2017) — титул (2016). Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Фетт (6:2, 7:5) — Звонарёва, Q (7:5, 6:3); 2-й круг: Путинцева (6:2, 6:3) — Лю, Q (3:6, 6:2, 6:4); 3-й круг: Барти, 17 (7:5, 6:3) — Осака, 18 (6:2, 6:4); 4-й круг: Ван Эйтванк (6:7, 6:3, 6:2) — Бенчич (6:3, 7:6). Рейтинг: 14-10. Прогноз букмекеров: 2.70 — 1.45. Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах. Текстовая трансляция

Серена Уильямс (США, 25/SR) — Камила Джорджи (Италия) Centre Court. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 3-0 (Чарльстон-2013, Fed Cup-2015, Australian Open-2016). Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: титул (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) — 3-й круг (2015); «Ролан Гаррос»: титул (2002, 2013, 2015) — 3-й круг (2018); Уимблдон: титул (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) — 4-й круг (2012); US Open: титул (1999, 2002, 2008, 2012-2014) — 4-й круг (2013). Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Рус (7:5, 6:3) — Севастова, 21 (6:1, 2:6, 6:4); 2-й круг: Томова, Q (6:1, 6:4) — Бренгл (6:4, 6:4); 3-й круг: Младенович (7:5, 7:6) — Синякова (3:6, 7:6, 6:2); 4-й круг: Родина, Q (6:2, 6:2) — Макарова (6:3, 6:4). Рейтинг: 181-52. Прогноз букмекеров: 1.20 — 4.40. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах. Текстовая трансляция

Court 1 Доминика Цибулкова (Словакия) — Елена Остапенко (Латвия, 12) Court 1. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 2-0 (Истбурн-2016, Индиан-Уэллс-2017). Лучшие выступления на «Больших шлемах»: Australian Open: финал (2014) — 3-й круг (2017, 2018); «Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2009) — титул (2017); Уимблдон: 1/4 финала (2011, 2016) — 1/4 финала (2017); US Open: 1/4 финала (2010) — 3-й круг (2017). Путь на Уимблдоне — 2018: 1-й круг: Корне (7:6, 6:1) — Данн, WC (6:3, 7:6); 2-й круг: Конта, 22 (6:3, 6:4) — Флипкенс (6:1, 6:3); 3-й круг: Мертенс, 15 (6:2, 6:2) — Дьяченко, Q (6:0, 6:4); 4-й круг: Се Шувэй (6:4, 6:1) — Саснович (7:6, 6:0).

Рейтинг: 33-12. Прогноз букмекеров: 2.10 — 1.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в трёх сетах. Текстовая трансляция