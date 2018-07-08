Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 9 июля 

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Аналитики: Касаткина победит Ван Эйтванк и выйдет в четвертьфинал Уимблдона

Соперницей Остапенко в четвертьфинале Уимблдона будет Цибулкова

Нисикори в пятый раз подряд победил Кирьоса и сыграет с Гулбисом в 1/8 Уимблдона