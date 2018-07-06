А. Зверев в пяти сетах обыграл Фритца и вышел в третий круг Уимблдона

Немец Александр Зверев (4) в пятисетовом поединке второго раунда Уимблдона обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца — 6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа 16 минут. На счету Зверева 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16 имевшихся. Фритц отметился 12 эйсами, 7 двойными ошибками и 1 реализованным брейк-пойнтом из 7 имевшихся. Соперником восьмой ракетки турнира по 1/8 финала Уимблдона станет представитель Латвии Эрнест Гулбис