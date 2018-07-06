Кудерметова и Соболенко не смогли выйти в 3-й круг Уимблдона в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Уимблдона в парном разряде. Она вместе с белоруской Ариной Соболенко уступила чешке Люции Градецке и представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй (14) со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 47 минут. Победительницы выполнили 1 подачу навылет, допустили 10 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. На счету Кудерметовой и Соболенко 6 эйсов, 6 ошибок на подаче и 1 упущенный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований Градецка и Се Шувэй встретятся с победительницами матча Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 3) — Алекса Гуарачи (Чили)/Эрин Рутлифф (Канада, Q).