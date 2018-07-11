Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона впервые с 2011 года

ЛОНДОН, 11 июля. / ТАСС /. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль из Испании одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в четвертьфинале Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча продолжалась почти 5 часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 4:6, 6:4, 6:4 в пользу 32-летнего испанца, посеянного на турнире под вторым номером. 29-летний дель Потро получил пятый номер посева на Уимблдоне.

Этот матч стал 16-м между теннисистами. Надаль в 11-й раз обыграл дель Потро, аргентинец пять раз оказывался сильнее испанца. В полуфинале турнира Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем (12), который трижды становился победителем Уимблдона.

Надаль дважды выигрывал Уимблдон (2008, 2010). Еще трижды он доходил до финала соревнований (2006, 2007, 2011). Испанец вышел в полуфинал Уимблдона впервые с 2011 года, тогда он в матче 1/2 финала обыграл британца Энди Маррея, но в решающей встрече уступил Джоковичу. В прошлом году Надаль завершил выступление на турнире на стадии четвертого раунда.

Всего на счету испанца 17 выигранных турниров серии Большого шлема. Надаль является обладателем карьерного Большого шлема, так как он побеждал на всех четырех турнирах серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также четырехкратным победителем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. На первой строчке мирового рейтинга, которую он занимает и в данный момент, испанец провел 180 недель.