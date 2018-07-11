Текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Надаль на Уимблдоне

11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) и испанец Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 10-5.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Надаль на Уимблдоне.

Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (12), либо с представителем Японии Кеем Нисикори (24).