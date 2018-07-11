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Текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Надаль на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Надаль на Уимблдоне 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Фото: ТАСС
11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) и испанец Рафаэль Надаль (2). Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 10-5.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча дель Потро — Надаль на Уимблдоне.
Победитель этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо с сербом Новаком Джоковичем (12), либо с представителем Японии Кеем Нисикори (24).
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