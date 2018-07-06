Циципас уверенно победил Фаббьяно в третьем круге Уимблдона

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал участником 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге 31-ракетка турнира обыграл итальянского спортсмена Томаса Фаббьяно со счётом 6:2, 6:1, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Фаббьяно 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.