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Циципас уверенно победил Фаббьяно в третьем круге Уимблдона
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Циципас уверенно победил Фаббьяно в третьем круге Уимблдона 

Чемпионат.com 1 час назад
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал участником 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге 31-ракетка турнира обыграл итальянского спортсмена Томаса Фаббьяно со счётом 6:2, 6:1, 6:4.
Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Фаббьяно 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.
В четвёртом круге соревнований в столице Великобритании Циципас сразится с победителем матча Джон Иснер (США, 9) — Раду Албот (Молдавия).
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