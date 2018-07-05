Ещё
Каролин Возняцки: «Макарова сильно удивит меня, если пройдет далеко на „Уимблдоне“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каролин Возняцки: «Макарова сильно удивит меня, если пройдет далеко на „Уимблдоне“ 

Спорт-Экспресс 5 июля 2018
Датская теннисистка Каролин Возняцки отметила, что Екатерина Макарова, которая в среду выбила ее с «Уимблдона» (6:4, 1:6, 7:5), сыграла на высшем уровне. Вместе с тем, вторая ракетка мира считает, что россиянка не сможет далеко продвинуться по турнирной сетке.
— Макарова показала отличный теннис. Но не могу сказать, что она проведет остаток турнира на таком уровне, — приводит Metro слова Возняцки. — Обидно пригрывать так — я чувствовала, что могу показать высокий результат. Макарова сильно удивит меня, если пройдет здесь далеко.
Спорт-Экспресс: последние новости
Каролин Возняцки: "Макарова сильно удивит меня, если пройдет далеко на "Уимблдоне" Медведев проиграл Маннарино в третьем круге Уимблдона Макарова и Звонарева проиграли Мертенс и Схурс во втором круге Уимблдона
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»790
Выход России в полуфинал ЧМ увековечат монетой107
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»654
Хорватские СМИ унизили сборную РФ28
Сборная Франции обыграла уругвайцев на ЧМ2
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение