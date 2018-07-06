Макарова и Звонарёва выбыли с теннисного турнира Уимблдона в парном разряде на стадии второго круга

Россиянки уступили бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В третьем круге Мертенс и Схурс встретятся с победительницами матча Георгина Гарсия-Перес (Испания)/Фанни Штолляр (Венгрия) — Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия). Макарова продолжает выступление на Уимблдоне в одиночном разряде. Она дошла до стадии 1/8 финала, где встретится с итальянкой Камилой Джорджи Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Макарова одержала победу над чешкой Луцией Шафаржовой в матче третьего круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона, который проходит в Лондоне.