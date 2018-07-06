Медведев проиграл в третьем круге Уимблдона французу Маннарино 

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от француза Адриана Маннарино в третьем круге Уимблдона, сообщает ТАСС.
Встреча, которая продлилась 3 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3 в пользу Маннарино.
На счету Маннарино восемь подач навылет, одна двойная ошибка и девять реализованных брейк-пойнтов из 14.
Медведев выполнил 12 эйсов, допустил четыре ошибки на подаче и реализовал семь брейк-пойнтов из 11.
Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг Адриан Маннарино — Даниил Медведев — 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3 Ранее американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от голландки Кики Бертенс в третьем круге Уимблдона.