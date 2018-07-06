Медведев в пяти сетах проиграл Маннарино в 1/16 финала Уимблдона

Встреча продолжалась три часа 15 минут, за это время Медведев (67-я ракетка мира) 12 раз подал навылет, трижды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов из 11.

А в активе победителя противостояния, 26-й ракетки мира, восемь эйсов, одна двойная ошибка и девять брейк-пойнтов из 14.

Таким образом, Маннарино вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет с победителем пары Роджер Федерев (Швейцария) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).