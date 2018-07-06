Ещё
Медведев в пяти сетах проиграл Маннарино в 1/16 финала Уимблдона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев в пяти сетах проиграл Маннарино в 1/16 финала Уимблдона 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Адриан Маннарино и Даниил МедведевРоссийский теннисист Даниил Медведев в третьем круге Уимблдона проиграл французу Адриану Маннарино со счетом 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.
Встреча продолжалась три часа 15 минут, за это время Медведев (67-я ракетка мира) 12 раз подал навылет, трижды ошибся при подаче и реализовал семь брейк-пойнтов из 11.
А в активе победителя противостояния, 26-й ракетки мира, восемь эйсов, одна двойная ошибка и девять брейк-пойнтов из 14.
Таким образом, Маннарино вышел в 1/8 финала турнира, где сыграет с победителем пары Роджер Федерев (Швейцария) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Советский спорт: последние новости
Севастова проиграла на старте Уимблдона Медведев обыграл Чорича на старте Уимблдона Федерер победил Штруффа в третьем круге Уимблдона
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Угодили иностранцам, а нам денег на еду не хватает»790
Выход России в полуфинал ЧМ увековечат монетой107
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»654
Хорватские СМИ унизили сборную РФ28
Сборная Франции обыграла уругвайцев на ЧМ2
Видео
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение