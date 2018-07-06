Карен Хачанов — Фрэнсис Тиафо. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 июля

Россиянин расположился на 40-й строчке мирового рейтинга.

Главным успехом Карена в нынешнем сезоне стало завоевание титула на турнире в Марселе, но затем последовал резкий спад игровой форме и о борьбе за поздние стадии речи уже не шло.

Вновь свою игру Хачанов постепенно нащупал уже к « Ролан Гаррос », В Париже ему удалось добыть три подряд победы, но в 1/8 финала сильнее оказался Александр Зверев . Перед Лондоном россиянин отправился в Галле, где провел три поединка, уступив в четвертьфинале испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Еще был выставочный турнир в Харлингхэме, где Карен проиграл Григору Димитрову и и Пабло Карреньо-Бусте.

Все прогнозы на Уимблдон

На Уимблдоне Хачанов стартовал с непростой победы над испанцем Давидом Феррером — 6:1, 7:6, 3:6, 7:5. Целых 17 подач навылет совершил российский теннисист за 2,5 часа игры. Далее был еще один марафон против опытнейшего Маркоса Багдатиса — 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5. В обоих случаях россиянин мощно стартовал, но затем по каким-то причинам терял концентрацию, расслаблялся и в итоге создавал проблемы сам себе.

Американец является 52-й ракеткой мира — это пока наивысшая позиция в карьере 20-летнего теннисиста.

Тиафо в нынешнем сезоне заметно прибавил, хотя весь свой потенциал он все еще не реализова. Прогресс стал заметен в феврале, когда Фрэнсис выиграл турнир в Нью-Йорке. Также был выход в финал Эшторила, а вот на «Шлеме» проявить себя не удалось. Уже в первых матчах американец проиграл и на Australian Open, и на «Ролан Гаррос».

Последним перед Уимблдоном для талантливого игрока стал Лондон, где он справился с Джаредом Дональдсоном (6:4, 7:6) и Леонардо Майером (6:4, 2:6, 6:4), но уступил Жереми Шарди (4:6, 4:6).

В первых двух раундах «Шлема» Тиафо обыграл двух опытных соперников — Фернандо Вердаско (7:6, 7:6, 3:6, 6:3) и Жюльена Беннето (4:6, 6:3, 6:4, 6:2).

Прогноз

Теннисисты впервые сыграют между собой.

Мы считаем, что Хачанов является фаворитом противостояния с молодым американцем. Тем не менее, быстро справиться с соперником Карену не удастся. У обоих — классная подача, поэтому дело, скорее всего, дойдет до тай-брейка, а может и не одного. Предлагаем поставить на тотал больше 40,5 гейма за 1,79.