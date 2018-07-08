Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 9 июля

Воскресенье первой недели на Уимблдоне традиционно является выходным днём — так называемый Middle Sunday, а вот понедельник всегда превращается в суперпонедельник, поскольку к 4-му кругу в сетках не остаётся случайных людей, и все сильнейшие играют между собой в один день, уже без разбиения на половины сеток. Будет проведено 16 одиночных матчей — по 8 в каждой из сеток (мужской и женской). В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева — это Роджер Федерер (1), Рафаэль Надаль (2), Хуан-Мартин дель Потро (5), Каролина Плишкова (7), Кевин Андерсон (8) и Джон Иснер (9). Кроме того, сыграют в понедельник и четверо россиян, пробившихся во вторую неделю турнира «Большого шлема» — Карен Хачанов, Дарья Касаткина (14), Екатерина Макарова и Евгения Родина (Q). Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Уимблдон. День 7-й. 9 июля, понедельник. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)

Мужчины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Женщины. 4-й круг (1/8 финала). Сетка

Centre Court

Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Адриан Маннарино (Франция, 22) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 5-0 (Уимблдон, Париж-2011, US Open, Базель-2013, Базель-2017). Рейтинг: 2-26. Прогноз букмекеров: 1.02 — 13.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Федерера в трёх сетах.

Серена Уильямс (США, 25/SR) — Евгения Родина (Россия, Q) Centre Court. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 181-120. Прогноз букмекеров: 1.10 — 6.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Текстовая трансляция:

Иржи Веселы (Чехия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) Centre Court. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 0-1 (Гамбург-2015). Рейтинг: 93-1. Прогноз букмекеров: 7.75 — 1.07. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.

Гаэль Монфис (Франция) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) Court 1. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 5-0 (Стокгольм-2011, Бангкок-2012, Монте-Карло-2014, Мадрид, Шанхай-2016). Рейтинг: 44-8. Прогноз букмекеров: 2.30 — 1.60. Прогноз «Чемпионата»: победа Андерсона в пяти сетах.

Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия, 12) Court 1. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 40-21. Прогноз букмекеров: 5.75 — 1.12. Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в четырёх сетах.

Текстовая трансляция:

Court 2 Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Кики Бертенс (Нидерланды, 20) Court 2. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 2-0/2-1 (Глазго-ITF-2010, Штутгарт-2018 — Париж-кв-2013). Рейтинг: 8-20. Прогноз букмекеров: 1.40 — 2.85. Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.

Кей Нисикори (Япония, 24) — Эрнест Гулбис (Латвия, Q) Court 2. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 1-0/2-0 (Бермуда-ч-2008, Барселона-2014). Рейтинг: 28-138. Прогноз букмекеров: 1.25 — 3.70. Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Жиль Симон (Франция) Court 2. 3-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 4-3 (US Open-2008, Уимблдон-2011, Лондон-2012, Штутгарт-2016 — Нью-Хэйвен-2007, US Open-2011, Марсель-2013). Рейтинг: 4-53. Прогноз букмекеров: 1.14 — 5.75. Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах.

Юлия Гёргес (Германия, 13) — Донна Векич (Хорватия) Court 3. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 1-0 (Будапешт-2017). Рейтинг: 13-55. Прогноз букмекеров: 1.75 — 2.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Гёргес в трёх сетах.

Джон Иснер (США, 9) — Стефанос Циципас (Греция, 31) Court 3. 3-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 1-0 (Шанхай-2017). Рейтинг: 10-35. Прогноз букмекеров: 1.45 — 2.65. Прогноз «Чемпионата»: победа Иснера в четырёх сетах.

Court 12 Камила Джорджи (Италия) — Екатерина Макарова (Россия) Court 12. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 52-35. Прогноз букмекеров: 2.05 — 1.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Макаровой в трёх сетах.

Текстовая трансляция:

Маккензи Макдональд (США) — Милош Раонич (Канада, 13) Court 12. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 103-32. Прогноз букмекеров: 6.75 — 1.10. Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в четырёх сетах.

Court 18 Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Доминика Цибулкова (Словакия) Court 18. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-2 (Куала-Лумпур-2014, Australian Open-2017). Рейтинг: 48-33. Прогноз букмекеров: 2.40 — 1.55. Прогноз «Чемпионата»: победа Цибулковой в трёх сетах.

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Дарья Касаткина (Россия, 14) Court 18. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 0-1 (Истбурн-2018). Рейтинг: 47-14. Прогноз букмекеров: 2.40 — 1.55. Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.

Текстовая трансляция: