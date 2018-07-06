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Гарбинье Мугуруса: ван Эйтванк много рисковала, и это сработало
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Гарбинье Мугуруса: ван Эйтванк много рисковала, и это сработало 

Советский спорт 6 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса прокомментировала свое поражение во втором круге Уимблдона от Элисон ван Эйтванк из Бельгии (7:5, 2:6, 1:6), которая занимает 47-е место в мировом рейтинге.
Мугуруса проиграла Ван Эйтванк и не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне
«Она сыграла здорово, — приводит слова 24-летней испанской теннисистки официальный сайт турнира. — Она много рисковала, и это сработало. А уровень моего тенниса был не тот, что я бы хотела видеть. Еще и по этой причине ей удалось так сыграть.
Немного грустно, потому что я действительно хотела пройти дальше. Мне нужно было лучше справляться с ее ударами. Мне оказалось непросто, так как у соперницы выдался отличный день, и игра просто ускользала из моих рук. Но это трава, играть на ней всегда трудно. А она показала очень хорошую игру для такого покрытия».
Напомним, Мугуруса является действующей победительницей Уимблдона.
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