Мугуруса не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона, проиграв во втором круге

ЛОНДОН, 5 июля. / ТАСС /. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла бельгийке Алисон ван Эйтванк во втором круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:1 в пользу 24-летней бельгийской теннисистки. Ван Эйтванк впервые в карьере обыграла испанку, которая была посеяна на Уимблдоне под третьим номером. Ранее спортсменки встречались один раз, в 2014 году на турнире в Бразилии победу одержала Мугуруса.

В третьем круге Ван Эйтванк сыграет с эстонкой Анетт Контавейт , посеянной на турнире под 22-м номером.

24-летняя Мугуруса, которая в прошлом году победила на Уимблдоне, не смогла защитить свой титул. Испанка шестой раз в карьере играла в основной сетке Уимблдона. В 2013 и в 2016 годах она также проигрывала на стадии второго круга, в 2014 году вылетела в первом круге. Дважды Мугуруса проходила дальше второго круга — в 2015 году она вышла в финал, где проиграла американке Серене Уильямс , а в 2017 году победила в решающей встрече старшую Уильямс — Винус.

Мугуруса также является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016). Всего в ее активе шесть побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. В течение четырех недель — с сентября по октябрь 2017 года — испанка занимала первое место в рейтинге.

Уимблдонский турнир завершится 15 июля.