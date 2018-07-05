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Мугуруса не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона, проиграв во втором круге
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Мугуруса не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона, проиграв во втором круге 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла бельгийке Алисон ван Эйтванк во втором круге Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:1 в пользу 24-летней бельгийской теннисистки. Ван Эйтванк впервые в карьере обыграла испанку, которая была посеяна на Уимблдоне под третьим номером. Ранее спортсменки встречались один раз, в 2014 году на турнире в Бразилии победу одержала Мугуруса.
В третьем круге Ван Эйтванк сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной на турнире под 22-м номером.
24-летняя Мугуруса, которая в прошлом году победила на Уимблдоне, не смогла защитить свой титул. Испанка шестой раз в карьере играла в основной сетке Уимблдона. В 2013 и в 2016 годах она также проигрывала на стадии второго круга, в 2014 году вылетела в первом круге. Дважды Мугуруса проходила дальше второго круга — в 2015 году она вышла в финал, где проиграла американке Серене Уильямс, а в 2017 году победила в решающей встрече старшую Уильямс — Винус.
Мугуруса также является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016). Всего в ее активе шесть побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. В течение четырех недель — с сентября по октябрь 2017 года — испанка занимала первое место в рейтинге.
Уимблдонский турнир завершится 15 июля.
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