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Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Барти на Уимблдоне
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Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Барти на Уимблдоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Дарья Касаткина (14) в третьем круге Уимблдона сыграет с австралийкой Эшли Барти (17). Поединок начнётся на третьем корте в 13:30 по московскому времени. Ранее соперницы между собой не играли.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
На данный момент Касаткина располагается на 14-й позиции в рейтинге WТА, а Барти является 17-й ракеткой мира. В четвертьфинале победительница этой встречи сыграет либо с эстонкой Анетт Контавейт (28), либо с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк. Эта встреча также состоится сегодня, 7 июля, и начнётся одновременно с матчем Касаткина — Барти.
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