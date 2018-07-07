Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 7 июля

В субботу, 7 июля, на Уимблдоне должен завершиться третий круг. В этот день сыграют представители нижней половины мужской сетки и верхней половины — женской. В общей сложности будет проведено 16 одиночных матчей — по 8 в каждой из сеток. В числе прочих на корты выйдут и представители топ-10 посева — это Симона Халеп (1), Рафаэль Надаль (2), Александр Зверев (4) и Хуан-Мартин дель Потро (5). Кроме того, сыграют в субботу и трое россиян — Карен Хачанов, Дарья Касаткина (14) и Виталия Дьяченко (Q). Все победители третьего круга пробьются во вторую неделю турнира «Большого шлема». Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами. ! Вставить ID статьи-события дня Уимблдон. День 6-й. 7 июля, суббота. Начало матчей в 11:30 (13:30 мск, центральный и 1-й корт — 15:00 мск)

Мужчины. 3-й круг. Сетка Женщины. 3-й круг. Сетка

Centre Court

Алекс де Минор (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) Centre Court. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 80-1. Прогноз букмекеров: 7.00 — 1.09. Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах. Анжелика Кербер (Германия, 11) — Наоми Осака (Япония, 18) Centre Court. 2-й запуск (около 17:00). Личные встречи: 2-1 (Токио, Пекин-2017 — US Open-2017). Рейтинг: 10-18. Прогноз букмекеров: 1.45 — 2.65. Прогноз «Чемпионата»: победа Кербер в трёх сетах.

Court 1 Симона Халеп (Румыния, 1) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй) Court 1. 1-й запуск (15:00). Личные встречи: 1-0 (Цинциннати-2013). Рейтинг: 1-48. Прогноз букмекеров: 1.16 — 5.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) — Александр Зверев (Германия, 4) Court 1. 2-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 138-3. Прогноз букмекеров: 5.25 — 1.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах. Ник Кирьос (Австралия, 15) — Кей Нисикори (Япония, 24) Court 1. 3-й запуск (около 18:30). Личные встречи: 0-3 (Шанхай-2015, Майами, Мадрид-2016). Рейтинг: 18-28. Прогноз букмекеров: 1.35 — 3.15. Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в четырёх сетах.

Court 2 Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) — Бенуа Пэр (Франция) Court 2. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-1 (Рим-2013). Рейтинг: 4-47. Прогноз букмекеров: 1.14 — 5.50. Прогноз «Чемпионата»: победа дель Потро в четырёх сетах. Доминика Цибулкова (Словакия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15) Court 2. 2-й запуск (около 15:30). Личные встречи: 1-1 (Нью-Хэйвен-2017 — Пекин-2017). Рейтинг: 33-15. Прогноз букмекеров: 1.95 — 1.85. Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.

Court 3 Эшли Барти (Австралия, 17) — Дарья Касаткина (Россия, 14) Court 3. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0. Рейтинг: 17-14. Прогноз букмекеров: 1.50 — 2.55. Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах. Текстовая трансляция

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) Court 3. 2-й запуск (около 15:00). Личные встречи: 1-0 (Илкли-ITF-2015). Рейтинг: 12-132. Прогноз букмекеров: 1.22 — 4.00. Прогноз «Чемпионата»: победа Остапенко в двух сетах.

Текстовая трансляция Иржи Веселы (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия, 19) Court 3. 3-й запуск (около 16:30). Личные встречи: 0-3 (Рио-де-Жанейро, Умаг-2015, Уимблдон-2017). Рейтинг: 93-16. Прогноз букмекеров: 2.30 — 1.60. Прогноз «Чемпионата»: победа Фоньини в четырёх сетах.

Court 12 Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) Court 12. 1-й запуск (13:30). Личные встречи: 0-0/2-1 (Шауляй-юн-2011, Пуатье-ITF-2016 — Майами-кв-2017). Рейтинг: 47-27. Прогноз букмекеров: 2.05 — 1.75. Прогноз «Чемпионата»: победа Контавейт в трёх сетах.