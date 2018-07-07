Дарья Касаткина: «Можно выиграть турнир „Большого шлема“, а потом проиграть в первом круге»

Россиянка Дарья Касаткина довольна тем, как ей удалось провести матч третьего круга Уимблдона с австралийкой Эшли Барти . Касаткина одержала победу со счетом 7:5, 6:3.

— Она очень хорошо подавала. Ей удается подавать очень низко. На траве это очень опасно, — цитирует официальный сайт Уимблдона Касаткину. — Сначала было непривычно. Но потом я справилась с ситуацией.

Честно говоря, не слежу за сеткой турнира. Это теннис. В нем все может случиться. Можно выиграть турнир «Большого шлема», а потом проиграть в первом круге. Так что цифры меня не волнуют.

В молодости мне не удавалось найти свой стиль удара. Я пробовала бить по-разному. Никогда не была особенно сильной девушкой, поэтому пришлось находить иной способ побеждать.