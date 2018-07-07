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Дарья Касаткина: «Можно выиграть турнир „Большого шлема“, а потом проиграть в первом круге»
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Дарья Касаткина: «Можно выиграть турнир „Большого шлема“, а потом проиграть в первом круге» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Россиянка Дарья Касаткина довольна тем, как ей удалось провести матч третьего круга Уимблдона с австралийкой Эшли Барти. Касаткина одержала победу со счетом 7:5, 6:3.
— Она очень хорошо подавала. Ей удается подавать очень низко. На траве это очень опасно, — цитирует официальный сайт Уимблдона Касаткину. — Сначала было непривычно. Но потом я справилась с ситуацией.
Честно говоря, не слежу за сеткой турнира. Это теннис. В нем все может случиться. Можно выиграть турнир «Большого шлема», а потом проиграть в первом круге. Так что цифры меня не волнуют.
В молодости мне не удавалось найти свой стиль удара. Я пробовала бить по-разному. Никогда не была особенно сильной девушкой, поэтому пришлось находить иной способ побеждать.
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