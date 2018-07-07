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Халеп проиграла в третьем круге Уимблдона
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Халеп проиграла в третьем круге Уимблдона
Советский спорт
1 час назад
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В третьем круге Халеп проиграла теннисистке из Тайваня Се Шувэй. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 7:5.
За выход в четвертьфинал Се Шувэй сразится с победительницей матча Доминика Цибулкова (Словакия) — Элизе Мертенс (Бельгия).
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