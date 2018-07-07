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Саснович победила Гаврилову на Уимблдоне и вышла в четвертый круг
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Саснович победила Гаврилову на Уимблдоне и вышла в четвертый круг 

Советский спорт 56 минут назад
В третьем раунде Саснович обыграла бывшую россиянку Дарью Гаврилову, ныне выступающую под австралийским флагом — 6:3, 6:1.
За выход в четвертьфинал Александра сразится с теннисисткой из Латвии Еленой Остапенко.
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