Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку

Немка Анжелика Кербер (11) стала участницей 1/8 финала Уимблдона, победив японку Наоми Осаку (18) в двух партиях — 6:2, 6:4. Счёт по личным встречам стал 3-1 в пользу Анжелики.

Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Кербер дважды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Осаки 4 эйса и 1 двойная. Брейк-пойнтов у японской теннисистки не было.