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Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку
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Кербер уверенно вышла в четвёртый раунд Уимблдона, победив Осаку 

Чемпионат.com 2 часа назад
Немка Анжелика Кербер (11) стала участницей 1/8 финала Уимблдона, победив японку Наоми Осаку (18) в двух партиях — 6:2, 6:4. Счёт по личным встречам стал 3-1 в пользу Анжелики.
Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Кербер дважды подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Осаки 4 эйса и 1 двойная. Брейк-пойнтов у японской теннисистки не было.
Следующей соперницей финалистки Уимблдона — 2016 станет швейцарка Белинда Бенчич, победившая испанку Карлу Суарес-Наварро в двух партиях.
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