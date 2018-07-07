Цибулкова победила Мертенс и сыграет с обидчицей Халеп в 1/8 финала Уимблдона

Словачка Доминика Цибулкова вышла в четвёртый круг Уимблдона, неожиданно легко победив бельгийку Элисе Мертенс (15) — 6:2, 6:2. Доминика реализовала матчбол с пятой попытки. По личным встречам она повела со счётом 2-1.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Цибулкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Мертенс 2 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Следующей соперницей словачки станет Се Шувэй, которая в трёх сетах обыграла первую ракетку мира, Симону Халеп.