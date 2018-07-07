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Цибулкова победила Мертенс и сыграет с обидчицей Халеп в 1/8 финала Уимблдона
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Цибулкова победила Мертенс и сыграет с обидчицей Халеп в 1/8 финала Уимблдона 

Чемпионат.com 7 июля 2018
Словачка Доминика Цибулкова вышла в четвёртый круг Уимблдона, неожиданно легко победив бельгийку Элисе Мертенс (15) — 6:2, 6:2. Доминика реализовала матчбол с пятой попытки. По личным встречам она повела со счётом 2-1.
Поединок продолжался 1 час 13 минут. Цибулкова 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Мертенс 2 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
Следующей соперницей словачки станет Се Шувэй, которая в трёх сетах обыграла первую ракетку мира, Симону Халеп.
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Расписание теннисных матчей Уимблдона-2018. 6 июля 33 эйса помогли Хачанову выйти в 1/8 финала Уимблдона Потапова взяла всего один гейм у Ястремской в финале турнира ITF в Риме
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